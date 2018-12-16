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Ученые озвучили приятную новость об алкоголе: сколько можно пить

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Люди, употребляющие небольшие порции спиртного, гораздо реже попадают в больницы, чем полные трезвенники или алкоголики.

К такому выводу пришли ученые. "Мы не в коем случае не намекаем на то, что всем трезвенникам нужно срочно начать пить. С другой стороны, наше исследование показывает, что влияние алкоголя на здоровье человека нельзя обрисовать одним словом", — заявил Кен Мукамал из Гарвардского университета (США), передает "РИА Новости".

Он вместе с коллегами наблюдал за здоровьем примерно 21 тысячи итальянцев на протяжении почти семи лет в рамках проекта Moli-sani.

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Ученые озвучили приятную новость об алкоголе: сколько можно пить

Так, алкоголь не всегда способствовал развитию болезней системы кровообращения и различных форм рака. Это было характерно только для итальянцев, выпивавших более 48 грамм спирта каждый день – они примерно на 74% чаще попадали в реанимацию с сердечными приступами, и на 36% чаще заполучали рак.

С другой стороны, постоянные трезвенники и люди, бросившие пить, примерно на 11% и 19% чаще попадали в больницы по всем возможным причинам, и на 14% и 48% чаще страдали от болезней сердца и сосудов, чем умеренно пьющие жители Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики подтвердили, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.

Место
США
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