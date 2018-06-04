Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак

Антибактериальный агент триклозан, который содержится в зубной пасте и мыле, может вызвать рак толстой кишки и ее воспаление.

К такому выводу пришли сотрудники Массачусетского университета в Амхерсте после эксперимента, в котором они изучили влияние агента на здоровых и больных мышей. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Согласно результатам, применение триклозан способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, участвовавших в эксперименте.

"Это исследование показало, что триклозан изменил фикрофлору кишечника мыши, увеличил воспаление, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом", – сообщили ученые.

Как выяснилось, агент уменьшает количество бифидобактерий и отрицательно влияет на их разнообразие.

"Эти результаты впервые свидетельствуют о том, что триклозан может оказывать неблагоприятное воздействие на состояние кишечника", – рассказал ведущий автор исследования Годун Чжан.

По мнению ученых, влияние агента на здоровье человека нужно изучить более детально.

Триклозан применяют при изготовлении моющих и чистящих средств, зубной пасты, мыла и дезодорантов. Также, его применяют при обработке зубов перед пломбированием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биологи заставили иммунитет полностью уничтожить рак груди при помощи так называемого программирования клеток.