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Ученые назвали смертельную опасность смартфонов и компьютеров

2.5т
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Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию маразма и депрессии.

К такому выводу пришли японские ученые, пишет издание Nikkei Style. Как рассказал директор клиники памяти "Окумура" Аюми Окумура, в последние годы возросло количество людей, у которых диагностировали нарушение памяти. Чаще всего эту проблему выявляли у пациентов в возрасте от 30 до 60 лет.

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации. Мозг человека не справляется с обработкой таких объемов и превращается в "свалку", – заявил Окумура.

Ученые назвали смертельную опасность смартфонов и компьютеров

Ученый-нейрохирург, профессор Университета Васэда Есикуни Эдагава отметил, что за упорядочение информации в мозгу отвечает префронтальная кора в лобной доле. Она также отвечает за мышление, принятие решений, контроль памяти и эмоций. Поэтому, когда информации становится слишком много, работа этих функций может нарушиться. Так, увеличивается количество простых ошибок, падает уровень обучаемости, появляется разочарование и гнев, а также пропадает мотивация и интерес.

Ученые посоветовали не пользоваться смартфонами во время работы за компьютером или просмотра телевизора. Также стоит больше спать, поскольку во время сна мозг отдыхает и восстанавливается. Кроме того, специалисты рекомендуют не пользоваться телефонами во время приема пищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, привычка брать с собой в туалет мобильный телефон может послужить причиной возникновения геморроя.

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Автор
Тимур Григоренко
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