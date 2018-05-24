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Ученые назвали смертельную опасность бассейнов

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В гостиничных бассейнах содержится много бактерий, которые могут нанести серьезный вред здоровью.

Об этом в еженедельном отчете предупредил центр по контролю и профилактике заболеваний США, передает Lenta.

Согласно документу, около трети заболеваний с 2000 по 2014 год были получены туристами в бассейнах или гидромассажных ваннах. В воде заразилось 27 тысяч человек, восемь умерли.

Наиболее распространенными инфекционными бактериями в бассейнах оказались криптоспоридии. Они стали причиной 89% заболеваний.

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"Всего один глоток воды, содержащей криптоспоридии, может привести к тошноте, диарее, спазмам желудка и рвоте, которые будут длиться неделями. Хлорка не может быстро убить эти бактерии, поэтому, в первую очередь, нам нужно не допустить ее попадания в воду", – сообщила глава программы здорового плавания Мишель Хлавса.

Она посоветовала родителям в течение двух недель после диареи не пускать детей в бассейн. За этот период инфекция должна окончательно исчезнуть из организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, почему сидячий образ жизни опасен для здоровья.

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