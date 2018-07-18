Ученые назвали смертельную дозу алкоголя в неделю

Даже в незначительных количествах алкоголь способен навредить человеку и не несет никакой пользы.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 600 тыс. людей, периодически употребляющих алкоголь, передает ВВС.

Вредное воздействие начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю - это около двух небольших бокалов вина.

В зависимости от количества еженедельно выпиваемого спиртного участников разделили на восемь групп. В расчет были приняты и другие факторы риска - такие как курение или наличие диабета. За каждым испытуемым велось долгосрочное наблюдение - от полутора до 13 лет. За эти годы более 40 тыс. участников разного возраста умерли, у более чем 39 тыс. было диагностировано то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы.

Вероятность летального исхода показывает очевидную - хоть и нелинейную - зависимость от количества выпиваемого алкоголя.

Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - меньше 100 мл в неделю, а вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объемов выпивки.

При этом вероятность инфаркта действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого спиртного.

В целом к 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни - от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю.

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