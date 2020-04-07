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Ученые назвали опасность коронавируса для детей

1.7т
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Для новорожденных и мужчин существует высокий риск заражения коронавирусом Covid-19 и развития тяжелых симптомов.

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Об этом сказано в результатах научной работы Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые опубликованы на сайте организации.

Специалисты рассмотрели 2500 случаев заболевания COVID-19 у детей младше 18 лет в США в период с 12 февраля по 2 апреля. В целом данные подтверждают, что дети меньше подвержены заболеванию, чем взрослые. Из всех зарегистрированных случаев только 1,7 процента были детьми, хотя они составляют 22 процента населения.

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Иллюстрация

В целом, среди них только у 73 процентов развился кашель, лихорадка или одышка. У взрослых в возрасте от 18 до 64 лет этот показатель составляет 93 процента.

Вместе с тем, у некоторых детей развились тяжелые симптомы, 147 малолетних пациентов были госпитализированы, пятеро отправлены в реанимацию, трое умерли. При этом среди 95 младенцев были госпитализированы 62 процента. По словам ученых, в первый год жизни дети не имеют такого устойчивого иммунного ответа, как дети старшего возраста и взрослые.

Кроме того, все больше исследований показывают, что мужчины умирают от COVID-19 чаще, чем женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство типичных для взрослых симптомов нового коронавируса не проявляются у несовершеннолетних, которые заразились COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
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