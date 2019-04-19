Формирует привычку: ученые назвали неожиданную причину алкоголизма

Дисбаланс вырабатывания нейромедиатора дофамина (гормона счастья) может быть причиной возникновения алкоголизма у людей.

Спиртные напитки способны нарушить баланс и свойства нейронов. Об этом говорится в исследовании ученых из Высшей школы экономики нижегородского Института прикладной физики РАН и Высшей нормальной школы Франции, пишет "АиФ Украина".

Употребляя алкоголь, люди начинают испытывать ложное ощущение счастья, поскольку вырабатывается соответствующий нужный гормон.

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"Спиртное меняет как активность нейронов в префронтальной коре, так и свойства самих дофаминергических нейронов", — говорится в исследовании.

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Чем больше "алкогольного" дофамина образуется в организме, тем больше риск закрепления привычки "выпивать".

Как писал OBOZREVATEL, изменения в головном мозге человека провоцируют склонность к курению и употреблению алкоголя.

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