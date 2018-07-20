Ученые назвали неожиданную опасность мяса

Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, увеличивают риск развития маниакального синдрома.

К такому выводу пришли ученые Университета Джонса Хопкинса, передает MedicalXpress. Во время исследований, специалисты собрали данные о состоянии здоровья 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Как выяснилось, пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем люди без расстройства. В то же время ученые не нашли связи диеты с другими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизоаффективный психоз или депрессия.

Эксперименты, проведенные на крысах, показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, в течение всего двух недель вызывают у животных гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

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