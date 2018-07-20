МоваЯзык
Регистрация
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
CityВидео

Ученые назвали неожиданную опасность мяса

2.6тЧитать новость на украинском

Химические вещества, используемые при приготовлении мясных продуктов, увеличивают риск развития маниакального синдрома.

К такому выводу пришли ученые Университета Джонса Хопкинса, передает MedicalXpress. Во время исследований, специалисты собрали данные о состоянии здоровья 1101 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Новости
Антибиотики в мясе: где покупать безопасные продукты

Как выяснилось, пациенты с маниакальным синдромом в 3,5 раза чаще употребляли в пищу мясо, чем люди без расстройства. В то же время ученые не нашли связи диеты с другими заболеваниями, такими как биполярное расстройство, шизоаффективный психоз или депрессия.

Эксперименты, проведенные на крысах, показали, что добавление нитратов, которые используются при консервировании мясопродуктов, в течение всего двух недель вызывают у животных гиперактивность, характерную для маниакального синдрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, чем опасно мясо для здоровья.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины