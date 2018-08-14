Ученые научились предугадывать смерть: найден признак

Ученые на примере плодовых мушек Drosophila melanogaster научились предугадывать смерть за несколько дней до гибели.

Так, они обнаружили связанные с циркадными ритмами молекулярные маркеры, указывающие на скорую кончину, пишет "Лента.ру".

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск заболевания раком, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие возрастных заболеваний. Кроме того, показано, что с возрастом у человека возникают сдвиги в циклах сон-бодрствование.

Новости Найдена настоящая причина смерти человека

Исследователи изучили работу двух ключевых генов (в мозге и периферийных тканях), обеспечивающих работу циркадных ритмов.

Оказалось, что, когда оба гена во всем организме увеличивали свою активность и сбивались с ритма, то до смерти насекомых оставалось всего четыре дня. Эта корреляция наблюдалась не только у старых животных, но и у относительно молодых. Причина сбоя находилась в периферийных системах, в которых уровень экспрессии обоих генов, наоборот, падал, а синхронизация ослаблялась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что смерть клетки начинается с повреждения одного из ее участков, которое приводит к высвобождению химического вещества, так называемого "сигнала смерти".