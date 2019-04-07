Ученые нашли в ДНК разницу между пьянством и алкоголизмом

Ученые из Пенсильванского университета обнаружили в ДНК человека различные комбинации генов, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.

Регулярное пьянство является условием формирования зависимости, однако из-за генетических особенностей этого может и не произойти, сообщает RG.RU.

В частности, было выявлено 18 генетических комбинаций, связанных с регулярной тягой к спиртному. При том лишь пять из них оказались общими для "бытового пьянства" и алкоголизма.

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Под ним понимается полная невозможность противостоять потребности выпить, в западной терминологии для этого существует отдельный термин – alcohol use disorder (AUD). Еще восемь генетических вариантов связаны только с пьянством, а пять – только с AUD.

"Наше исследование выявило независимость этих двух явлений. Сосредоточив внимание на генетических комбинациях, связанных только с AUD, в будущем мы сможем выявлять людей с повышенным риском развития алкоголизма и создать соответствующие лекарства", – подчеркнул ведущий автор научной работы, доктор медицинских наук Генри Р. Кранцлер.

Соответствующе исследование затронуло людей разных рас – результаты оказались общими для всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики подтвердили, что употребление алкоголя во время грудного вскармливания приводит к нарушениям развития мозга у детей.

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