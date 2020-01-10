Продлить жизнь человека на 10 лет могут полезные привычки, включая регулярные физические упражнения и здоровое питание.

Об этом говорится в исследовании Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук, сообщает "РИА Новости". Ученые провели 20-летнее наблюдение за более чем 100 тысячами человек в возрасте от 50 лет.

Так, было определено пять групп риска: курение, алкоголь, нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес, после чего исследуемых разделяли по каждой из групп.

Ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет Иллюстрация

В результате выяснилось, что те, кто вел здоровый образ жизни и не заболел за время исследования непредсказуемыми заболеваниями вроде рака, в итоге прожили существенно дольше. У заботящихся о своем здоровье женщин в среднем этот показатель составил 84,4 года против 73,7 года у остальных. У мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биологи Гарвардского университета обнаружили ген, который отвечает за развитие бокового амиотрофического склероза (БАС) – заболевания, от которого умер известный ученый Стивен Хокинг.

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