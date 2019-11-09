Ученые нашли причину смерти от вейпа

Специалисты из Центра по контролю и профилактике заболеваний США определили ещё один компонент, содержавшийся в электронных сигаретах, который вызывал заболевания и даже летальный исход у курильщиков.

Об этом сообщается на сайте организации, передает Life. Учёные взяли образцы жидкости из лёгких 29 вейперов. Абсолютно во всех образцах был найден ацетат витамина Е.

Он используется как добавка при изготовлении смесей для электронных сигарет.

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При этом в 82% образцов обнаружили тетрагидроканнабинол (вещество, содержащееся в конопле), а в 62% образцов — никотин.

Как писал OBOZREVATEL, в США по меньшей мере три человека умерли от курения электронных сигарет (вейпа). Еще одна жертва пока не подтверждена. Кроме того, по последним данным, в 33 штатах выявлено 450 человек, заболевших похожими серьезными заболеваниями, которые могли быть вызваны курением е-сигарет.

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