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/Новости здоровья

Ученые нашли новую смертельную опасность вейпинга

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У вейперов (курильщики электронных сигарет) существенного повышается риск развития инфаркта и депрессии по сравнению с некурящими людьми.

К такому выводу пришли американские исследователи под руководством Мохиндера Виндхьяла из Школы медицины Канзасского университета, сообщает Eurekalert.

Так, их исследования показали, что у вейперов возрастает риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и депрессии по сравнению с теми, кто не пользуется электронными сигаретами.

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Ученые нашли новую смертельную опасность вейпинга

Авторы использовали данные опросов Национального исследования состояния здоровья (National Health Interview Survey) за 2014, 2016 и 2017 годы, в которых участвовали 96467 американцев.

"У вейперов риск развития ишемической болезни сердца оказался на 25%, а риск развития инфаркта — на 34% выше, чем у тех, кто не курил электронные сигареты. Кроме того, риск возникновения депрессии или тревожности у них тоже был на 55% выше. Если же не учитывать других факторов, оказалось, что риск развития инфаркта у вейперов был 56%", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительство Гонконга объявило о планах запретить все электронные сигареты, а также IQOS.

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