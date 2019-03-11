Ученые нашли лекарство от рассеянного склероза и диабета

Ученые Университета штата Юта (США) нашли способ лечения аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный склероз и диабет первого типа, который не подавляет иммунитет.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering. Так, они создали иммунотоксин, который уничтожает клетки с дефектным белком PD-1 — иммунной контрольной точки, предотвращающей активацию Т-лимфоцитов и способствующей их самоуничтожению, пишет "Лента.ру".

По это лекарство испытывают только на мышах.

Если подход будет эффективен и для людей, то впервые врачи получат метод лечения рассеянного склероза, способный обратить развитие симптомов. Современные методы лечения этой болезни могут только отсрочить прогрессирование, они не могут обратить или вылечить ее. Кроме того, иммунотоксин вместе с другими видами терапии может полностью предотвратить диабет первого типа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли возможность побороть рак при помощи белка 53BP1, который задерживает клеточное деление в дочерних клетках.

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