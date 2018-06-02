Мы на Facebook
УкрEngРус
Регистрация
CityВидео

В теле человека нашли второй мозг

2.5тЧитать новость на украинском

В Австралии ученые выяснили, что в человеческом организме находится "второй мозг".

Как пишет Science Alert, он располагается в кишечнике, и австралийские ученые смогли понять принцип его работы.

Энтеральная (кишечная. - Ред.) нервная система (ЭНС) состоит из многих миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Она периферийная и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из мозга и спинного мозга.

"Это на самом деле сам себе мозг", — заявил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер, добавив, что ЭНС можно назвать и "первым мозгом", поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

Новости
Ученые нашли верный способ продлить жизнь

Специалисты проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что ЭНС синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.

Как утверждают авторы исследования, ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.

Как сообщал OBOZREVATEL, низкие дозы триоксида мышьяка заставляют отступить одну из разновидностей рака крови.

Место
Австралия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
14
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины