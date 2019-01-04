Убивает за секунды: найден революционный метод лечения рака

Найден новый революционный метод лучевой терапии, позволяющий значительно сократит время облучения раковых опухолей.

Его изобрели специалисты Стэнфордского университета. По их словам, новый метод способен убивать рак за секунды, передают "Подробности".

Он получил название ФАЗЕР (PHASER), в основу которого легла физика высоких энергий. Использование этого вида лучевой терапии позволит больным проходить всего 2-3 сеанса лучевой терапии, при этом сам сеанс будет длиться считанные секунды. В настоящее время при лечении рака пациенты проводят под облучением по несколько минут.

Газета.ру

"Новый метод лучевой терапии позволяет не только сократить время лечения, но и нивелирует возможные побочные эффекты от данного вида терапии", – пояснили авторы проекта.

Новая методика обеспечивает очень точное действие луча, не убивая здоровых клеток, соседствующих с раковыми.

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