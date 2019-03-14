Убивает воздух: ученые выдали сенсацию о причине смерти человека

Загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей.

К такому выводу пришли немецкие ученые. Они смоделировали воздействие различных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Оказалось, что в 2015 году плохое состояние окружающей среды стало причиной смерти 790 тысяч человек во всей Европе, пишет "Лента.ру".

Во всем мире число умерших из-за загрязненного воздуха достигает 8,8 миллиона человек в год, что в два раза превышает предыдущие оценки. По словам ученых, по этой причине погибает больше человек, чем от курения табака.

Как выяснилось, главным фактором, оказывающим вредное воздействие на организм, является наличие в воздухе твердых частиц диаметром около 2,5 микрона — PM2.5. Они являются основной причиной развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что человек стареет и умирает из-за серьезных ухудшений, связанных с процессом переработки клетками собственных компонентов (аутофагия), а не из-за износа организма.

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