Убивает раковые клетки: ученые назвали продукт для предотвращения онкологии

Ученые из университета Маршалла в США пришли к выводу, что грецкие орехи способны вылечить рак молочной железы.

Такие результаты показало исследование женщин с новообразованиями в груди, пишет MBG food.

Женщин с опухолью в груди разделили на две группы: одна ела каждый день в течении двух недель по 60 грам орехов, а вторая этого не делала.

Выяснилось, что у женщин, которые употребляли грецкие орехи, значительно замедлилась экспрессия генов и рост опухоли, а также уменьшились риски рака.

По мнению ученых, секрет такого влияния заключается в полифеноле, который содержит орехи.

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, ученые выбрали из тысячи пищевых продуктов 100 самых питательных и полезных. Среди них есть рыба, орехи, брокколи, абрикосы, вишня, фасоль и даже петрушка с паприкой и перцем чили.

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