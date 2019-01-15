Убивает метастазы: найден способ борьбы с неизлечимым раком

Исследователи обнаружили вещества, которые подавляют образование метастазов — вторичных очагов злокачественных опухолей, которые возникают на неизлечимой стадии рака.

Так, ученые Базельского университета (Швейцария)выяснили, что ключевую роль в превращении кластеров в метастазы играют механизмы эпигенетического контроля. Они делают циркулирующие клетки похожими на стволовые, что способствуют их закреплению в тканях и пролиферации (делению), сообщает "Лента.ру".

Продемонстрировано, что разрушение кластеров на отдельные клетки отключает эпигенетическую регуляцию.

rambler.ru

Ученые проверили 2486 лекарственных средств, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), и определили ингибиторы образования кластеров. Показано, что эти препараты препятствуют формированию метастазов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего смогли "убить" рак крови стволовыми клетками.

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