У женщины парализовало лицо из-за нервной работы: какие симптомы

Жительница Великобритании пережила паралич лицевого нерва, однако почти полностью восстановилась. Причиной стала напряженная работа.

Так, Эми Грин из английского города Лидс, графство Уэст-Йоркшир, отправилась спать с головной болью и онемевшим языком, приняв это за симптомы усталости. Утром 36-летняя женщина проснулась с парализованным лицом, сообщает Metro.

Она направилась в больницу на обследование, где врачи диагностировали ей паралич Белла. Дальше Грин почувствовала себя лучше и все же поехала на работу. Спустя несколько часов ее речь стала нечленораздельной, а мышцы правой части лица ослабели и застыли.

Metro

"Я будто опьянела. Я едва могла связать пару слов", — рассказала она.

Женщина отметила, что раньше жила "на бегу" и постоянно работала, не оставляя себе времени на отдых. Предположительно, болезнь проявилась из-за нервного перенапряжения и стресса.

Британке потребовалось два года, чтобы побороть недуг. Сейчас ее состояние здоровья восстановилось на 95%, но мышцы лица до сих пор не всегда поддаются контролю.

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