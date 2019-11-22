У женщины нашли опухоль весом с 5-летнего ребенка: фото 18+

В России 80-летней женщине удалили огромную опухоль весом 15 килограммов. Она прожила с ней не менее 20 лет.

Как пишет "МК", женщина давно страдала от дискомфорта, но упорно отказывалась обращаться к медикам. В какой-то момент она перестала есть твердую пищу, а затем и вовсе перешла на жидкости, так как начала страдать непроходимостью.

В больницу россиянка обратилась только тогда, когда у нее началась рвота и она стала стремительно терять силы, при этом прибавляя в весе.

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У женщины нашли опухоль весом с 5-летнего ребенка "МК"

На УЗИ медики обнаружили в брюшной полости пациентки громадную опухоль. Операция по ее удалению длилась несколько часов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно и сейчас женщина проходит реабилитацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове у новорожденной девочки Камилы врачи вырезали огромную опухоль, которая занимала почти половину ее тела.

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