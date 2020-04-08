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/ Новости медицины

У Порошенко призвали власть обеспечить поставки иностранных лекарств от тяжелых болезней

2.3т
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Министерство здравоохранения призвали обеспечить регистрацию и закупку препаратов, которые необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Об этом заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность", медик-доброволец Яна Зинкевич в своем видеоблоге. По ее словам, в Украину перестали поставлять важные иностранные лекарства, поскольку усилия власти направлены на преодоление коронавируса.

"Мы не имеем права забывать о тех, кто нуждается в лечении от других заболеваний. Жесткие карантинные ограничения власти и прекращения поставок товаров из-за границы привели к тому, что в Украину перестали попадать жизненно для некоторых пациентов иностранные лекарства", – сказала народный депутат.

Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

Скриншот видео

Она отметила, что, в частности, речь идет о ряде препаратов, которые помогают детям с эпилепсией жить обычной жизнью без обострения болезни. Сейчас часть этих лекарств до сих пор не прошла регистрацию в Минздраве, а следовательно попадает к пациентам не из аптеки.

"В период карантина пациенты, к примеру, с эпилепсией оказались перед опасностью обострения болезни. И это только одна хроническая болезнь, но пациентов с различными типами заболеваний, требующих иностранных препаратов для поддержания нормальной жизнедеятельности, сотни тысяч", – добавила она.

Зинкевич отметила, что "Европейская солидарность" требует от власти и министерства здравоохранения срочных шагов для решения проблем с поставками лекарств.

"Требуем от Министерства здравоохранения немедленно взяться за решение ситуации с обеспечением препаратов первой необходимости для всех пациентов. В первую очередь – централизованно обеспечить детей с эпилепсией необходимыми зарубежными препаратами. Если для этого нужно законодательное решение Рады – у вас есть время подготовить ваши предложения в ближайшее заседание парламента", – отметила Зинкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинкевич рассказала, какие шаги правительства президента Владимира Зеленского во время распространения коронавируса в Украине считает неуместными.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Яна Зинкевич
Место
Украина
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