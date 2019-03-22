Туберкулез в Украине: врач назвал самые опасные области

В Украине больных туберкулезом больше всего в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях. Это связано с индустриальным развитием этих регионов.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья МОЗ Виктор Ляшко. Он отметил, что причиной также является то, что в этих областях было и остается большое количество учреждений уголовно-исполнительной службы.

"В Одесской области на 10 тысяч человек населения фиксируется 140 человек, больных туберкулезом. Затем идут Николаевская, Херсонская, Днепропетровская области. Меньше болеют в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и в городе Киеве. Причин такой статистики несколько. В южных областях, которые лидируют по количеству больных, большая концентрация населения. Также эти регионы наиболее развитые в плане индустриализации. Еще один нюанс – на юге Украины было и остается большое количество тюрем, где регистрируются новые случаи туберкулеза", – сказал он.

Ляшко отметил, что в Украине туберкулез регистрируют обычно не вовремя. Он отметил, что с того времени, когда человек обращается с симптомами к врачу, до первого курса приема антибиотиков, проходит достаточно длительное время.

"Если человек кашляет дольше двух недель, у него наблюдается температура 37-37,2 градуса, он чувствует слабость, похудел, то надо обращаться к терапевту. Врач проведет анкетирование, которое позволит определить группу риска, есть ли вероятность, что человек болен. Далее пациенту проводят анализ мокроты и устанавливают диагноз. Благодаря средствам Глобального фонда сейчас в Украину поставляются новейшие молекулярные методы исследований, которые будут в каждом госпитальном округе. Это даст возможность установить диагноз за два часа и сразу же определить чувствительность бактерий к антибиотикам", – объяснил Ляшко.

В Украине за последнее десятилетие заболеваемость туберкулезом среди невакцинированных людей снизилась, сказал Ляшко. Он добавил, что власть должна принимать эффективные меры, чтобы побороть болезнь до 2030 года.

"Динамика положительная, но мы ее пока не транслируем. Статистика еще не такая, чтобы страна могла успокоиться. Надо принимать достаточно эффективные меры, чтобы преодолеть туберкулез до 2030 года. Сейчас некоторые областные противотуберкулезные учреждения модернизируются, там заменяют вентиляцию, сделали косметические ремонты. Государство делает акцент на амбулаторном лечении туберкулеза, когда человек не должен быть госпитализирован на длительное время в стационар, а может лечиться у своего семейного врача", – объяснил Виктор Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине появились супербактерии, которых не могут победить даже современные антибиотики. Врач-инфекционист Сергей Крамарев объяснил, что материальная база украинских больниц не позволяет проверять супербактерии на чувствительность к лекарствам.

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