"Царичанская": вода, дарующая здоровье

Все мы знаем, что наши тела на 80% состоят из воды. Вот почему крайне важно, что именно мы пьем. И именно поэтому с помощью одной лишь чистой, обогащенной минералами и микроэлементами воды можно добиться потрясающих результатов: вывести из организма шлаки и другие вредные вещества, улучшить состояние внутренних органов и получить лечебный эффект.

Медики рекомендуют ежедневно употреблять 2-3 литра воды. И если вы возьмете за правило пить только чистую минеральную воду – очень скоро ощутите результат.

Такой водой, к примеру, является минеральная вода ТМ "Царичанская", которую производит украинское предприятие Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр.

Вода "Царичанская"

Эта вода – уникальна по своему составу, ведь добывается из подземного источника Бучацкого водоносного горизонта в Царичанском районе Днепропетровской области. Собственная скважина глубиной 120 м на территории АБК Днепр позволяет доставать воду из нетронутого пласта, сформировавшегося 150 млн лет назад.

При этом, перед разливом в бутылки вода проходит многоступенчастую систему доочистки. Сперва жидкость пропускают через 5 механических и угольных фильтров, далее – насыщают полезными минералами, удаляют остаточные примеси и отправляют на итоговый этап очистки, после которого минеральная вода разливается в бутылки и отправляется на продажу.

Все это позволяет производить воду с высокой степенью минерализации, а ее употребление поможет обеспечить правильное функционирование тканей и органов человека.

Особенно богата вода ТМ "Царичанская" кальцием, калием, магнием и натрием. А значит – она способна оказывать широкое позитивное воздействие на организм. Ведь кальций необходим для костей, зубов, ногтей, мышечной ткани, участвует в кроветворении, обмене веществ, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и токсинам путем препятствования проникновения микроорганизмов в кровь. Соли кальция отвечают за рост и развитие человека, повышают свертываемость крови, полезны при лечении суставов, нервной системы, сердца, желез внутренней секреции.

Магний – один из рекордсменов по противотоксичному, противострессовому, противоаллергическому и противовоспалительному действию. Кроме того, он очень важен в борьбе с онкологическими заболеваниями. Регулярное употребление воды, насыщенной магнием, благотворно действует на центральную и периферическую нервные системы.

Натрий (особенно в тандеме с калием) очень важен для поддержания нормального осмотического давления и участвует в образовании протоплазмы – то есть действует на клеточном уровне. Богатая натрием минеральная вода лучше утоляет жажду, не перегружая сердце.

А калий крайне важен для нормализации деятельности мышц (в том числе – сердечной), задействован в образовании химических передатчиков импульсов нервной системы. Соли калия помогают выводить из организма избыточную воду, полезны при отечности и оказывает противосклеротическое действие.

Именно поэтому производитель рекомендует употреблять воду "Царичанская" для улучшения обмена веществ, выведения токсинов и как компонент лечения гастроэнтерологических расстройств желудочно-кишечного тракта.

При этом, в отличие от многих минеральных вод, высокое содержание полезных минералов и микроэлементов не испортило вкус "Царичанской": она остается безупречно чистой и вкусной.

Производится вода "Царичанская" согласно государственному стандарту ДСТУ 878-93 и заключению ГУ "Украинского научно-исследовательского института медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Украины". А специалисты предприятия раз в три месяца проводят серьезный химический анализ воды. И каждый раз снова и снова получают подтверждение: состав природной воды ТМ "Царичанская" остается неизменным. А значит – все так же полезным для организма.

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