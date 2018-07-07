Трудоголикам грозит смертельно опасная болезнь

Женщинам-трудоголикам грозит развитие сахарного диабета.

В группе риска все женщины, которые трудятся не менее 45 часов в неделю. К такому выводу пришли канадские ученые, передает "Рамблер".

Исследование проводилось на протяжении 12 лет, в нем приняли участие и женщины, и мужчины из разных возрастных категорий — от 35 до 74 лет.

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Выяснилось, что наибольшему риску подвергают себя женщины, которые работают более 45 часов в неделю, а меньше всего рискуют те, кто работает не более 34 часов.

При этом курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и, как следствие, лишний вес почти не влияют на повышение риска.

Систематические переработки, домашние дела, забота о детях и муже и тотальная нехватка времени — все это приводит к длительному стрессу. У женщин сбивается гормональный фон и появляется резистентность к инсулину.

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