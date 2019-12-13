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Трудно сконцентрироваться? Проверьте щитовидку: названы опасные симптомы

1.3т
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Снижение способности концентрироваться может быть одним из симптомов нарушения функции щитовидной железы. Пройти обследование у эндокринолога стоит также при ухудшении памяти, излишней раздражительности и выпадении волос.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала известный гинеколог-эндокринолог, основательница образовательного проекта "Школа женского здоровья dr.Silina" Наталья Силина.

"Наиболее распространенными симптомами, которые указывают на возможные проблемы с щитовидкой, являются: ухудшение памяти и способности концентрироваться, слабость, раздражительность, постоянная сонливость. То есть - нарушение интеллектуальных функций и эмоционального состояния. Читаешь книгу – и тебе трудно сосредоточиться на том, что ты читаешь, ты постоянно вспоминаешь, что надо сделать то одно, то другое... Это – один из ранних симптомов. Как только вы заметили, что трудно сконцентрироваться – проверьте гормоны щитовидной железы. И не только ТТГ и Т4 свободный, которые у нас назначают по традиции, а и Т3 свободный", - отметила Силина.

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Она также подчеркнула, что подобные симптомы проявляются и у маленьких детей - в частности, в том, что ребенок, который раньше мог спокойно играть, начинает хвататься то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца.

Силина рассказала, что нарушение функций щитовидной железы также может появляться в постоянной слабости и сонливости, а также - в состоянии волос и кожи.

"Вы чувствуете усталость, но не можете заснуть. Или сон очень поверхностный. Это тоже красноречивый симптом. Так же как и когда вы просыпаетесь утром - и вроде бы и спали 8 часов, и сон нормальный вроде, и день предыдущий не был таким уж тяжелым – но вы чувствуете какую-то слабость. Это - сигнал, что пора проверить работу щитовидки", - отметила эксперт.

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"Из внешних признаков вас должно насторожить, когда волосы становятся тоньше и начинают выпадать. Когда кожа становится более сухой, особенно – на локтях или пятках. Мы привыкли списывать это на то, что пришла осень или зима. Но это не так. Это – один из ранних признаков снижения функции щитовидной железы", - подчеркнула Силина.

Полный текст интервью с Натальей Силиной о том, как щитовидка влияет на молодость, красоту и качество жизни женщины, читайте здесь.

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