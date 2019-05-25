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/Здоровый образ жизни

Тренировки не обязательны! Назван эффективный способ уменьшения талии

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Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры с талии можно при помощи трех правил.

Во-первых, нужно есть достаточно для насыщения, но только тогда, когда испытываешь голод. Об этом в Instagram сообщила диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Елена Кален.

Второе правило – делать упражнения на растяжку. Третье – нужно ежедневно качать пресс.

"Размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Тренироваться для снижения веса не обязательно", – заверила Кален.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Она подчеркнула, что для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо. Физические упражнения ускорят процесс, но не обязательны для сброса веса.

Надоело втягивать живот?😊 Сегодня я расскажу, как быстро убрать живот даже без тренировок и что нужно сделать, чтобы уменьшить объем талии🔥 ⠀ Чтобы убрать объемы с области живота нужно делать всего 3 вещи: ⠀ 1. Есть достаточно для себя только при наличии голода. 2. Делать растяжку. 3. Качать пресс. ⠀ Сегодня я сделаю сенсационное заявление!👻 Без тренировок размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Это ключевое☝ Тренироваться для снижения веса не обязательно. ⠀ Чтобы научиться принимать пищу только по голоду, прислушиваться к своему телу и понимать на уровне интуиции, сколько пищи вам необходимо, надо повышать уровень осознанности в пищевом поведении, работать со своими истинными желаниями. ⠀ 👉 Для снижения веса одно из самых главных условий — осознание “Чего я хочу на самом деле?” Мы часто понимаем чего нам НЕ хочется: не хочу болеть, не хочу иметь лишний вес и т.д. А вот чего хочется понять не так просто☺ Мы учимся этому на марафоне “Красивые привычки. Красивое тело”. ⠀ ✅ Принимайте участие в марафоне и вы измените свое отношение к еде и тренировкам, а привычки здорового образа жизни естественно встроятся в ваш распорядок дня👌 Питание по голоду и физическая активность станет для вас нормой, как день и ночь. ⠀ 🙋Чтобы узнать дату ближайшего старта марафона, напишите мне “ДА” в личные сообщения (Direct)📩 я вышлю всю информацию об участии в тренинге😊 ⠀ #еленакален #КакБыстроПохудеть #ПсихологияПохудения #ПитаниеДляПохудения #какубратьживот #какуменьшитьталию

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

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Место
Украина
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