Тренировки не обязательны! Назван эффективный способ уменьшения талии

Уменьшить живот и убрать лишние сантиметры с талии можно при помощи трех правил.

Во-первых, нужно есть достаточно для насыщения, но только тогда, когда испытываешь голод. Об этом в Instagram сообщила диетолог и эксперт по здоровому образу жизни Елена Кален.

Второе правило – делать упражнения на растяжку. Третье – нужно ежедневно качать пресс.

"Размер талии тоже будет уменьшаться, если вы будете есть только при наличии голода. Тренироваться для снижения веса не обязательно", – заверила Кален.

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Она подчеркнула, что для этого нужно научиться слушать свой организм и разбираться, что именно ему необходимо. Физические упражнения ускорят процесс, но не обязательны для сброса веса.

Как писал OBOZREVATEL, для поддержания стройности нельзя на завтрак есть каши быстрого приготовления, гранолу и хлопья с сахаром. Вместо этого лучше выбрать цельные злаки, яйца, фрукты и овощи.

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