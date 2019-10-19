Трансплантация в Украине: глава Минздрава назвала сроки

Система проведения операций с пересадки органов от неродственного донора в Украине, предусмотреная законом "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", должна заработать уже со следующего года.

Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Звездная Скалецкая в интервью "Украинской правде". По ее словам, конкретной даты нет, но полностью система может быть запущена ориентировочно в феврале 2020-го.

"Нам поставлена задача в комитете, что важно успеть до первого числа. Это также озвучивал президент. Мы работаем над этим, но когда начинаем вникать до сути, оказывается, не все так просто. Необходимо внести в закон несколько технических изменений, которые дадут нам возможность легче работать", — отметила она.

Трансплантация органов в Украине Delo.ua

Кроме этого, должны быть запущены и электронные реестры. Над ними сейчас активно трудится команда из диджитализации. Также в министерстве созданы две рабочие группы, которые разрабатывают подзаконные акты.

"Ведутся переговоры, действительно ли мы можем с первого января (2020 года. — Ред.) "запуститься" в Киевском регионе уже в промышленном масштабе. Собрали информацию — очень много необходимого оборудования здесь нет", — добавила Скалецкая.

Руководительница МОЗ призналась, что сделать все за четыре месяца — цель амбициозная, но они должны ставить и решать такие большие задачи. Так, в настоящее время министерство и правительство параллельно работают по двум направлениям: трансплантация костного мозга и органов.

"Это тоже теоретически вероятно. Возможности будем оценивать в конце ноября, тогда и скажем, нужно ли нам еще некоторое время", — подчеркнула она.

Если же чиновники не успеют принять все детали, дату вступления в силу закона придется перенести еще раз. Хотя в этом, призналась министр, нет никакого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", который должен был узаконить надежды пациентов и их семей на пересадку органов от неродственного донора в Украине, был введен еще 1 января 2019 года. Но на самом деле документ до сих пор так и не заработал. В то же время старый закон тоже потерял свою силу. В результате в Украине нельзя было даже, как раньше, проводить трансплантацию органов от родственников.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!