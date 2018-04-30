Трансплантация органов в Украине: в новом законе нашли религиозный недостаток

Новый закон о трансплантации, который в ближайшем времени будет вынесен на голосование в Верховной Раде, не учитывает религиозных особенностей других национальностей.

Об этом эфире ObozTV заявил тайный гость программы "Кворум".

"Я бы обратил внимание госпожи Богомолец (инициатор законопроекта, глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. - Ред), что в Украине живут представители многих национальностей, в том числе евреи, японцы и т.д. У них по некоторым религиозным убеждениям запрещено трансплантировать органы даже после их смерти. Даже после их согласия. Поэтому от погибшего еврея нельзя ничего взять. Даже если он дал письменное согласие", - отметил он.

При этом заместитель директора Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Руслан Салютин с ним не согласился.

"В Израиле разрешено изъятие органов в умершего человека, но при раввине. В азиатских странах действительно есть моменты, которые связаны с религиозными аспектами и там не очень развита трупная трансплантация. Там более развита живая трансплантация, но трансплантация от умерших людей все-таки осуществляется. Это все связано с особенностями ментальности и общения с людьми", - добавил Салютин.

Его слова подтвердила и журналистка Ирина Заславец.

"В Израиле есть целая общественная организация, в которую приходит человек и говорит: "Я хочу подарить свой орган". Ему говорят: "Вот, выбирайте. У нас есть сто пациентов, идите знакомьтесь". Он знакомится, потом с ним работают психологи, человек дарит свой орган. Уже так около пятисот человек", - констатировала она.

"Если умирает религиозный еврей, он проживает в Украине, то неизвестной остается причина смерти. Вскрытие не делается. Поэтому даже если он дал согласие на трупное донорство, он рискует. Возможно, он был отравлен. Мы этого не знаем. Человек умер, исследования не будет", - парировал тайный гость.

Полный выпуск программы "Кворум" смотрите в субботу 5 мая в 18:10.

Как сообщал "Обозоеватель", и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ранее заявила о том, что Украине стоит развивать направление трансплантации и донорства, ведь цены на такие операции в нашей стране значительно ниже, чем в европейских странах.