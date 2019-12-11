Трансплантация органов в Украине: в Минздраве рассказали о главной проблеме

В Украине пока невозможно увеличить количество операций по трансплантации органов, поскольку в медицине страны отсутствует практика констатации смерти головного мозга у доноров.

Об этом сообщили в Департаменте реализации политик Министерства здравоохранения, передает УНН.

"Основной преградой на пути увеличения количества трансплантаций является отсутствие доноров, что связано с отсутствием практики констатации смерти головного мозга в отделениях интенсивной терапии, когда фактически происходит смерть мозга, но не происходит ее диагностирование", – рассказали в ведомстве.

В Украине невозможно увеличить количество трансплантаций органов Эспрессо

Отмечается, что за три квартала 2019 года в Украине трансплантировали 37 почек и 1 печень, тогда как в 2018-м – 119 и 10 соответственно.

Также в Департаменте перечислили, в каких медицинских учреждениях страны осуществляют трансплантацию органов: ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова" Национальной академии медицинских наук Украины, г. Киев; КЗ "Запорожская областная клиническая больница", г. Запорожье; КЗ "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова", г. Днепр; КЗ "Львовская областная клиническая больница ", г. Львов; КЗ "Одесская областная клиническая больница", г. Одесса; КЗ "Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии им. В. И. Шаповала", г. Харьков и КНП "Ковель МТМО" городского совета Ковеля Волынской области, г. Ковель.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады поддержало в первом чтении законопроект, которым предлагается отсрочить создание Единой государственной информационной системы трансплантации в Украине до 1 января 2021 года.

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