Трансплантация органов: в Раде развеяли страхи украинцев

Новый закон о трансплантации, который находится на рассмотрении в Верховной Раде, предусматривает сохранение так называемой "презумпции несогласия" – взять органы у умершего для пересадки можно только с его согласия при жизни или родственников.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"Статистикой доказано, что количество трансплантаций не зависит от презумпции. Презумпция несогласия, которую мы предлагаем в Украине, она прекрасно работает в США, Германии, Великобритании. Любые аргументы, что она каким-то образом будет тормозить этот закон, абсолютно нет. Самое важное – это создание правильной вертикали и баз данных, чтобы у нас был реестр реципиентов и реестр доноров", - отметила нардеп.

По словам Богомолец, дать согласие стать донором человек может при получении документов.

"Каждый человек, когда будет получать документы, например, водительские права, ему будут задавать вопрос, готов ли он стать донором. Эти реестры должны быть закрыты. Нужно общаться с людьми и объяснять, как можно спасти жизнь человека. Человек будет либо давать согласие, либо несогласие", - добавила он.

Если человек такого согласия не дал, то в случае клинической смерти мозга его родственники смогут решить это вместо него.

"То есть родственники будут иметь право решать, хотят ли они, чтобы их близкий человек стал донором. Поэтому система имеет много предохранителей, чтобы не было злоупотреблений", - констатировала парламентарий.

Кроме того, она подчеркнула, что это нанесет существенный удар по "черной трансплантологии".

"Те трансплантации, которые у нас осуществляются, они не зафиксированы ни в каких реестрах. В будущем провести трансплантацию, если донор и реципиент не будут в реестре, будет невозможно", - заверила депутат

На развитие этой системы нужно только 200 млн. гривен, а страна тратит миллиарды за оплату трансплантаций за границей.

"Каждый год около 5 тысяч человек нуждаются в трансплантации. Мы каждый год выводим из страны средства, чтобы оплатить трансплантацию людям за границей вместо того, чтобы развивать собственную трансплантацию. За последние 10 лет мы вывели почти 2 млрд. гривен. Мы посчитали, что за 2013-15 гг. Украиной было оплачено за трансплантацию 2,5 млн. долларов и около полумиллиона евро. За эти деньги мы провели десятки трансплантаций, а могли сотни и тысячи в Украине", - отметила нардеп.

Полный выпуск программы "Кворум" смотрите в субботу 5 мая в 18:10.

Как сообщал "Обозоеватель", и.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ранее заявила о том, что Украине стоит развивать направление трансплантации и донорства, ведь цены на такие операции в нашей стране значительно ниже, чем в европейских странах.