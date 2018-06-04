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Тополиный пух-убийца: как спастись от аллергии

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Тополиный пух, который называют главной проблемой аллергиков летом, на самом деле сам по себе безобидный.

Журналисты разобрались, для кого он может быть опасен и как избежать возможных проблем, пишет "Газета.ру".

Так, пух способен переносить пыльцу и споры других растений, которые как раз и вызывают аллергическую реакцию, проявляющуюся в виде насморка, покраснения глаз, кашля, дерматита.

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Чтобы выяснить, пыльца каких именно растений вызывает аллергию, необходимо провести аллергологическое тестирование.

Для борьбы с пухом есть только один способ — поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать. При этом избавиться от тополей нельзя — они необходимы для очищения воздуха.

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Есть и более радикальные методы. Например, в Пекине проблему предложили решать изощренным способом — сменить деревьям пол с помощью специальных инъекций. Дело в том, что "пушат" только "женские" особи тополей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день лета на Украину обрушилась мощная магнитная буря. Она продлится несколько дней.

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