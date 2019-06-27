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/Здоровое питание

Толстеют даже во время диеты: ученые раскрыли причину ожирения

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Высокий уровень стресса способствует возникновению ожирения даже у тех людей, которые привыкли следить за своим питанием.

Это вызвано повышением уровня гормона кортизола, который влияет на щитовидную железу, а значит, обмен веществ и аппетит, пишет The Sun.

Чем выше уровень стресса, тем медленнее работает щитовидная железа и тем хуже происходят жиросжигательные процессы. Также кортизол влияет на стимуляцию некоторых отделов мозга во время сна, что может вызвать повышение синтеза грелина – гормона, который отвечает за голод.

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В таком случае человек начинает есть значительно больше, чем обычно, и может переедать. Именно поэтому людям, стремящимся к похудению, нужно следить за своим нервным состоянием.

Переедание (иллюстрация)

Переедание (иллюстрация)

freepic

Как писал OBOZREVATEL, ученые обнаружили группу нейронов в головном мозге, которая регулирует аппетит.

Исследователи из Университета Аризоны установили, что часть эмоционального центра и миндалины мозга действуют как система контроля, которая дает понять голодны мы или нет.

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Место
Украина
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