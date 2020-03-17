"Теряем гениев". Как йод поможет стать умнее

Обеспеченность организма йодом напрямую влияет на наши умственные способности и возможность решать сложные задачи. А вот недостаток этого микроэлемента является прямой угрозой психическому здоровью нации. О связи между интеллектом и йододефицитом читайте дальше.

Медики давно пришли к выводу: нормальное обеспечение йодом жителей той или иной страны – важный элемент интеллектуального развития ее населения. В пример часто приводят Японию, где уровень йодной обеспеченности – один из самых высоких в мире.

"Японцы потребляют до тысячи микрограмм йода ежедневно. И это нация, которая имеет наибольшую продолжительность жизни, наименьшее количество онкологических заболеваний. Ну и с IQ у них никаких проблем нет", - утверждает заведующий отделом профилактики эндокринных заболеваний Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Владимир Панькив.

А вот выраженный дефицит йода негативно сказывается на интеллектуальном уровне населения. И Украина входит в 19 стран мира, где проблема йододефицита до сих пор стоит очень остро.

"Йододефицит - главная причина снижения интеллекта украинцев. Недостаток этого элемента ощущают все регионы нашей страны. Есть регионы, где он меньше выражен, но все равно он есть. И в крупных городах - в первую очередь. Это реальная угроза для нации в плане ее психического здоровья. Не только физического здоровья, не только ранней инвалидизации, снижения качества жизни людей, а психического здоровья нации", - убеждена Юлия Комиссаренко, заведующая кафедрой эндокринологии НМУ имени Богомольца.

Медики уверяют: очень часто именно недостаточное поступление йода в организм ребенка влияет на его успеваемость в учебе. Ведь йодный дефицит очень сильно сказывается на памяти, способности концентрироваться и работоспособности.

"Многие дети жалуются: я просто не могу это запомнить, мне трудно. Им сложно просыпаться утром, они очень быстро устают – и практически теряют способность концентрироваться на уроках. Если ваш ребенок начал хуже учиться – обратите на это внимание. Вполне возможно, что у него просто не хватает сил на обучение – именно из-за хронической нехватки йода", - советует врач-эндокринолог Наталья Логачева.

Критической является потребность в физиологических дозах йода у беременных женщин и маленьких детей. Особенно важно нормальное йодообеспечение во время первого триместра беременности: именно в этот период у будущего ребенка формируется мозг, нейронные связи, память и интеллектуальный потенциал. Влияет обеспеченность йода также на физическое развитие плода: если беременная женщина испытывает серьезный дефицит этого микроэлемента, ее будущий ребенок может родиться с разного рода физическими и психическими недостатками (вплоть до задержки развития и кретинизма). И эти последствия ребенок будет ощущать на протяжении всей своей последующей жизни.

"Основным показателем дефицита йода у населения является увеличение щитовидной железы. Кроме того дефицит йода может проявляться в ухудшении памяти, рассеянности ребенка. У взрослого человека он может сформировать склонность к депрессии. Также считается, что дефицит йода может провоцировать бесплодие у женщин или повышает риск рождения нездорового ребенка. У людей старших может вызвать увеличение массы тела, повышение артериального давления и раннее развитие атеросклероза... То есть проблем, которые вызывает недостаток йода и связанное с ним снижение функцией щитовидной железы – очень много", - рассказывает доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Наталья Зелинская.

Согласно статистике, индивидуальными проявлениями последствия йододефицита не ограничиваются. Хронический дефицит йода снижает уровень интеллекта населения: по некоторым данным, игнорирование проблемы йододефицита снижает средний уровень IQ населения на 10-15% с каждым поколением!

"Глобально йодный дефицит выливается в снижение интеллекта человека, снижение его умственных способностей. И согласно данным экспертов международного комитета ЮНИСЕФ, которые проводили исследования в ряде стран мира, включая наше государство, при игнорировании проблемы йодного дефицита Украина будет терять 20-30 гениев в каждом поколении", - утверждает Зелинская.

Впрочем, избежать всех этих проблем – не так и сложно. Достаточно ежедневно заботиться о том, чтобы йод в ваш организм поступал в достаточном количестве. Добиться этого поможет постоянное использование йодированной соли, употребление морской рыбы и морепродуктов, а также применение комбинированных препаратов йода и селена. Ведь именно селен помогает йоду усваиваться эффективно и одновременно – способствует более длительному сохранению молодости и красоты.

Подробнее о том, зачем человеку нужен йод, как влияет на организм щитовидная железа и к каким последствиям может привести хронический йододефицит, читайте в материалах:

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