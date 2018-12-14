Тело охладили до -31: революционный метод итальянца спас больного украинского ребенка

В Киеве в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии спасли 8-месячную девочку с врожденным пороком сердца. Помог метод итальянского кардиохирурга Феррацци.

У ребенка была обнаружена гипертрофическая кардиомиопатия — большое сердце, которое неправильно перекачивает кровь. Операцию провел Константин Руденко, который учился в Италии, сообщает ТСН.

Метод Феррацци считается революционным и очень сложным. Операция длится 6-8 часов, тело пациента охлаждают до 31 градуса, сердце останавливают. Пока работают хирурги, кровообращение искусственно поддерживают аппараты.

Маленькая пациентка Скриншот с видео

Феррацци предложил буквально перекраивать сердца и уже сделал более 300 таких операций. Его ученик в Украине имеет за плечами уже 160. По приблизительным подсчетам, такая помощь может понадобиться 70 тысячам украинцев, которые имеют недостаток, что завершается внезапной смертью.

Ферацци и Константин Руденко Скриншот с видео

"На протяжении 20 лет у меня были ученики из пятидесяти стран мира - от Африки до Украины. Я учу всех, независимо от политики или каких-то других факторов. Это моя философия — делиться своими знаниями для спасения взрослых и детей", — говорит итальянец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины была проведена уникальная операция. Пациентом стал недоношенный мальчик весом в 1 килограмм.