Сколько заплатят за инсульт и роды: в Украине вводят платные медуслуги

С апреля украинцы будут лечиться по-новому. Теперь и стационары переходят на систему расчетов. Плата за количество коек в больницах уходит в прошлое. Больницы будут получать деньги за каждого пролеченного пациента.

Опубликованы тарифы – за роды государство выделит 8,1 тысячи, за инфаркт – 16 тысяч, за помощь человеку с психическим расстройством – 7,4 тысячи.

Правда, сами медики говорят, что пациентам все равно придется покупать часть лекарств самим, а зарплаты врачей будут зависеть от желания главного врача. Подробнее о том, что нас ждет в больницах, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что и сколько стоит

С апреля по всей Украине вводится второй этап медицинской реформы. Теперь больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. МОЗ разработал тарифы на большинство медицинских услуг. В них не входят только стоматология, косметология, пластика.

Фактически если узкий специалист провел для вас консультацию, то его услуга будет оплачена. Сделал операцию, больница тоже получит конкретную сумму. Предполагается, что таким образом врачи должны будут получать больше, и не брать взятки с пациентов.

Что на самом деле выйдет из этого, покажет только время. Мы проанализировали, как нас будут лечить с этого апреля. И оказалось , что проблемы есть.

Что показал Полтавский эксперимент

Пилотный проект по медреформе на вторичке с весны прошлого года проходил в Полтавской области. Правда, тарифы тут посчитали по-своему.

В Полтавской области уже запустили пилотный проект медреформы в больницах

"Там просто взяли за основу траты по предыдущим годам и поделили их на количество пациентов. Вот и все тарифы", – рассказывает эксперт, основатель Украинского Медицинского Экспертного Общества Дмитрий Подтуркин.

Сами медики Полтавщины рассказывают, что в среднем тарифы получались от 6 до 15 тысяч в зависимости от диагноза и тяжести случая. Хотя они предлагали другие тарифы правительству, но их предложения отвергли. Правда, пока медикам на Полтавщине зарплаты не подняли.

Сейчас система отношений между первичкой и вторичкой в Полтавской области выглядит так, как будет выглядеть по всей Украине уже с апреля. По словам директора КП "2-я городская клиническая больница" Полтавы Евгения Ищейкина, семейный доктор выписывает пациенту электронное направление для лечения или консультации в больницу. В таком случае пациент помощь в больнице получает бесплатно, а врачу услугу, которую он оказал, оплачивает по тарифу НСЗУ.

"Без направления за бесплатной помощью можно обратиться только к психиатру, гинекологу, наркологу, педиатру и стоматологу. В остальных случаях либо по направлению, либо придется платить по тарифу", – говорит Ищейкин.

Бесплатно на прием к узкому специалисту можно будет попасть только по направлению от семейного доктора

Правда, не факт, что при этом не будут возникать проблемы. "Да, семейный врач может сказать, зачем тебе идти к лору, я сам тебе уши почищу. В таком случае деньги за медуслугу останутся в первичном звене, у этого врача. Тут семейным докторам придется повышать квалификацию, ведь далеко не всегда их образование, квалификация и опыт могут позволить им выполнять некоторые манипуляции", – считает Ищейкин.

Да и сами пациенты могут хотеть пойти именно к узкому специалисту на консультацию, а из семейный врач посчитает, что это не нужно. Потому что экономически ему будет выгодно задержать пациента у себя.

Семейный доктор будет конкурировать с узким специалистом

Лекарства – самые дешевые

Что касается лекарств, то в тариф стоимость их не входит. Они будут закупаться п другим программам. На первичке они идут по программе "Доступные лекарства", когда врач выписывает бесплатный рецепт на препарат из этого списка. Или по реимбурсации – когда человек хочет купить импортный аналог препарата, и должен оплатить разницу.

"В больницах мы закупаем лекарства за бюджетные деньги, есть строгий перечень этих лекарств, в основном отечественные. И вывешиваем список на видном месте в больнице, чтобы люди видели, что у нас есть. Если пациент хочет получать что-то другое, более дорогое, то ему придется покупать самому", – говорит Ищейкин.

Проще говоря, если вы попали в ДТП или вам срочно понадобилась операция, то вам все сделают бесплатно. Но если вы захотите, чтобы вам установили более дорогой стент, то вам придется оплатить его самому.

Взяли и поделили

По словам Дмитрия Подтуркина, новые тарифы в МОЗ тоже разрабатывали примерно как в Полтавской области. "Они тоже взяли имеющиеся деньги и поделили их на количество пациентов. Вот и все тарифы", – говорит эксперт. Так что при таких подсчетах денег на оплату медуслуг хватит. Другое дело – перестанут ли врачи брать взятки, и станут ли они работать более качественно?

Вот, например, заложенные 8136 грн за роды заплатят и в случае физиологических родов, и в случае кесарева сечения. "Это чтобы у врача не было соблазна безосновательно делать кесарево сечение, чтобы роды были естественными", – говорит Ищейкин.

За роды заплатят всем одинаково

Правда, не все врачи с этим согласны. "Это достаточно опасная штука. Врачи ради экономии будут заставлять женщину рожать, когда ей нужна операция. Сколько таких случаев было, что умирали роженицы или дети. Это неправильно. Должны быть четкие показания, когда делать операцию, и за нее должен быть другой тариф. Или врачи просто будут брать деньги за операцию с пациента", – говорит акушер-гинеколог из столичной клиники.

Все деньги делят главврачи

Подтуркин указывает еще на одну проблему. "Сейчас законодательство прописано так, что больницы не смогут получать деньги из благотворительных фондов. Но они так же не смогут получать и деньги из местных бюджетов. Потому что в законе указано, что местные власти могут оплатить те услуги, которые не оплачивает государственный бюджет. А МОЗ расписало тарифы на все услуги, поэтому местному бюджету не за что будет платить", – говорит Подтуркин.

Также на вторичке остается главная проблема, как и на первичке: основными распорядителями денег, полученных за оказанные услуги, остаются главные врачи. Т.е. врачи работают и зарабатывают деньги на больницу, а распределяет их главный врач.

Главным распорядителем денег будут главные врачи Мукачево нет

Он решает, сколько заплатить врачу, медсестре, уборщице, сколько себе и главному бухгалтеру, сколько денег потратить на закупку лекарств, оборудования, на ремонт, коммуналку и сколько еще положить на депозит.

Из-за этого в некоторых поликлиниках между врачами, медсестрами и главным врачом возникали конфликты. Потому что главврач выписывал себе и приближенным людям большие зарплаты, а медсестры получали по 6 тысяч, некоторые врачи и вовсе по 4,5 тысячи. Главврач все время выдумывал какие-то правила, которые медики выполнить не могли: то вакцинировать взрослых людей, то проводить профилактические осмотры. Если доктор этого не делает (не каждый взрослый человек хочет делать прививки), то зарплата у него резко снижается.

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Даже в Киеве семейные доктора получают разную зарплату, не смотря на то, что количество деклараций у них примерно одинаковые. У одних 18 тысяч, у других 8 тысяч и меньше.

Единственный выход из этой ситуации – четко указать какой процент от перечисленных НСЗУ денег за медуслуги идет на зарплату, а сколько можно использовать для содержания и развития больницы.

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