"Такого диагноза не существует": Супрун развенчала главный миф о проблемах в спине

Диагноза "вылетающий диск" не существует, потому стоит быть осмотрительными, когда предлагают его поставить на место.
Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, объяснив, что такое межпозвоночные диски, и как они связаны между собой.
"Возможно вы слышали о "вылетающим" или "смещенном диске" в позвоночнике. Но могут ли диски вылетать, а самое главное, можно ли их потом поставить на место? Строение нашего позвоночника полностью исключает такую возможность. Поэтому, если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, будьте осмотрительными. Ведь диагноза "вылетающий диск" не существует", – написала Супрун.
Она отметила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник на подобие шайб.
"Они очень прочно связаны с позвоночником, фактически является одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их можно вставить на место или вправить. Хотя иногда пациенты отрицают: "Что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде вправлял мне диск?" На самом деле, хруст или щелчок производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)", – пояснила Супрун.
По ее словам, в жидкости, которая находится в суставах, содержится растворенный азот. При резком нажатии на позвонки может произойти быстрое снижение давления. А растворенный азот, в свою очередь, переходит в газообразное состояние и сопровождается характерным звуком.
"При этом ничего не "возвращается на место", поскольку все сначала было на месте. Как и при щелчке в суставах пальцев рук. Почему же наступает облегчение в таких случаях? Одно из объяснений - в результате устранения мышечного спазма. Смещаться могут отдельные фрагменты внутреннего ядра диска из-за трещин в фиброзном кольце, которые возникают вследствие дегенеративно-дистрофических процессов, а именно грыжи дисков", – написала Супрун.
Она добавила, что в таких случаях невозможно каким-то образом вправить эти фрагменты назад. Потому практикам "упражнения вылетевших дисков" доверять не стоит.
"Межпозвоночные диски - это эластичные хрящевые "прокладки" между позвонками (от второго шейного позвонка до крестца). Каждый из них состоит из внешнего фиброзного кольца, который непосредственно связывает позвонки и внутреннее пульпозное ядро, которое по консистенции напоминает плотный гель. Спереди и сзади диски покрыты мощными продольными связями, которые идут вдоль всего позвоночника и являются одними из самых прочных связей в нашем теле. Представьте, что коллагеновых слоев в фиброзном кольце может быть до 20, причем их внутренние и внешние слои соединяются с телами позвонков. Берегите свою спину", – резюмировала Супрун.
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