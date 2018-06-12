"Такого диагноза не существует": Супрун развенчала главный миф о проблемах в спине

Диагноза "вылетающий диск" не существует, потому стоит быть осмотрительными, когда предлагают его поставить на место.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, объяснив, что такое межпозвоночные диски, и как они связаны между собой.

"Возможно вы слышали о "вылетающим" или "смещенном диске" в позвоночнике. Но могут ли диски вылетать, а самое главное, можно ли их потом поставить на место? Строение нашего позвоночника полностью исключает такую ​​возможность. Поэтому, если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, будьте осмотрительными. Ведь диагноза "вылетающий диск" не существует", – написала Супрун.

Она отметила, что межпозвонковые диски не просто вставлены в позвоночник на подобие шайб.

"Они очень прочно связаны с позвоночником, фактически является одним целым с ним, поэтому не могут просто сместиться или вылететь в процессе нашей повседневной активности. Соответственно, их можно вставить на место или вправить. Хотя иногда пациенты отрицают: "Что же тогда щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде вправлял мне диск?" На самом деле, хруст или щелчок производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы)", – пояснила Супрун.

По ее словам, в жидкости, которая находится в суставах, содержится растворенный азот. При резком нажатии на позвонки может произойти быстрое снижение давления. А растворенный азот, в свою очередь, переходит в газообразное состояние и сопровождается характерным звуком.

"При этом ничего не "возвращается на место", поскольку все сначала было на месте. Как и при щелчке в суставах пальцев рук. Почему же наступает облегчение в таких случаях? Одно из объяснений - в результате устранения мышечного спазма. Смещаться могут отдельные фрагменты внутреннего ядра диска из-за трещин в фиброзном кольце, которые возникают вследствие дегенеративно-дистрофических процессов, а именно грыжи дисков", – написала Супрун.

Она добавила, что в таких случаях невозможно каким-то образом вправить эти фрагменты назад. Потому практикам "упражнения вылетевших дисков" доверять не стоит.

"Межпозвоночные диски - это эластичные хрящевые "прокладки" между позвонками (от второго шейного позвонка до крестца). Каждый из них состоит из внешнего фиброзного кольца, который непосредственно связывает позвонки и внутреннее пульпозное ядро, которое по консистенции напоминает плотный гель. Спереди и сзади диски покрыты мощными продольными связями, которые идут вдоль всего позвоночника и являются одними из самых прочных связей в нашем теле. Представьте, что коллагеновых слоев в фиброзном кольце может быть до 20, причем их внутренние и внешние слои соединяются с телами позвонков. Берегите свою спину", – резюмировала Супрун.

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