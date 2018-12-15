Сыворотка бессмертия: найден способ продлить жизнь человека 

Исследователи считают, что комбинированная клеточная и генетическая терапия позволит значительно увеличить продолжительность жизни.

По их данным, биохакинг и клеточные технологии расширят возможности организма человека и мобилизуют заложенный природой потенциал на борьбу с болезнями, сообщает Daily Mail.

Американские медики на протяжении нескольких лет тестируют различные сыворотки, способные если не достичь бессмертия, то увеличить продолжительность жизни как минимум вдвое.

Иллюстрация Daily Mail

В новой статье они отмечают, что вклад во "взлом" возможностей человека внесли технологии клеточного и генетического редактирования, благодаря которым появилась возможность нейтрализовать и привести в норму отдельные процессы — от кровообращения до обмена веществ.

Исследователи отмечают, что медицина находится на пороге "клеточно-инженерного прорыва", когда любые болезни, будь то онкология или неизлечимые на данный момент инфекции, будут лечиться всего за несколько сеансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, доказана эффективность сенолитиков, инициирующих гибель клеток препаратов, в борьбе со старением.