Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Новости здоровья

Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Що можна їсти в піст: поради і лайфхаки

556Читать материал на украинском

Корисна порада до посту: введіть у раціон бобові (квасолю, горох, сочевицю, нут).

Чим вони цінні?

По-перше, бобові відмінне джерело вегетаріанського білка. Сочевиця, нут і квасоля - лідери за його вмістом в рослинних продуктах. У приготованому вигляді ці бобові містять 5-8 г білка на 100 г продукту.

По-друге, містять складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали.

Що можна їсти в піст: поради і лайфхаки

Клітковини багато у всіх видах бобових, близько 7-10 г на 100 г готового продукту. Це важливо, так як раціон багатьох людей містить зазвичай в 2 рази менше клітковини від добової норми, яка становить 20-30 г для дорослих. Саме клітковина допомагає травленню, покращує виведення токсичних речовин із організму і в комбінації з білком, надає відчуття ситості.

Всі бобові відносяться до продуктів з низьким глікемічним індексом 20 - 35. Не потрібно турбуватися і за жири - бобові містять їх мало - від 0.5 до 3 г на 100 г готового продукту.

Не слід забувати також, що бобові мають високий вміст фолієвої кислоти та заліза.

Однак у бобових є недоліки.

Новости
Диетические блины: детальный рецепт

Містять фітати - речовини, що заважають засвоєнню мінеральних елементів, зокрема заліза, цинку, кальцію, магнію, фосфору та погіршують перетравлення білка. І що важливо, не тільки власного. Тому білок бобових засвоюється на 65-70%, порівняно з білком тваринного походження (м'ясо, яйця), що засвоюється на 90-95%.

А специфічні вуглеводи приводять до створення надміру газів в кишечнику.

Є декілька порад, які зможуть знизити негативний вплив бобових.

Новости
Лляне насіння: в чому користь, скільки і кому можна їсти

Всі сушені бобові треба готувати, попередньо замочивши їх на 18 годин у воді, яку треба підкислити соком лимону, поставити у тепле місто. Воду, яку було використано для замочування, зранку потрібно вилити. Це зменшує вміст фітинової кислоти на 50%. При такому способі приготування бобові менше викличуть здуття кишечника.

Тим, у кого бобові основне джерело білка, для зменшення негативного впливу фітатів (фітинової кислоти), треба бобові перед вживанням пророщувати.

Якщо у вас є проблеми з травленням, вживайте бобові в невеликій кількості, правильно приготовані. Головне, найдіть свої, з врахуванням їх переносимості.

Бобові - хороший вибір під час посту.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Великий пост 2018" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Темы
Великий пост 2018похудениеРеальное похудение
Место
Украина
Теги
диетаФитнес
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины