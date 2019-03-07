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/Блоги - Новости здоровья

Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Диетические блины: детальный рецепт

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Масленица и диетические блины с тыквой и мягким сыром

Ингредиенты:

Блины:

- молоко - 1 ст.

- вода - 1 ст.

- яйцо - 1 шт.

- масло растительное - 2 ст.л.

- мука из твердых сортов пшеницы - 150 г

- соль - по вкусу

Диетические блины: детальный рецепт

Начинка:

- тыква - 400 г

- масло растительное - 5 г

- бульон овощной - 50 мл

- зелень любая - 50 г

- сыр белых сортов (моцарелла, брынза, фета..) - 50 г

Способ приготовления:

Тщательно взбейте яйцо и, продолжая взбивать, медленно добавьте в него воду, молоко, муку и соль. Доведите смесь до однородной консистенции. Влейте масло и снова перемешайте. Жарьте блины на сковороде без использования масла.

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Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Темы
РецептыМасленицаЗдоровье
Место
Украина
Теги
диетаФитнес
Источник
Источник:Facebook Светланы Фус
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