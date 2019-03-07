Масленица и диетические блины с тыквой и мягким сыром
Ингредиенты:
Блины:
- молоко - 1 ст.
- вода - 1 ст.
- яйцо - 1 шт.
- масло растительное - 2 ст.л.
- мука из твердых сортов пшеницы - 150 г
- соль - по вкусу
Начинка:
- тыква - 400 г
- масло растительное - 5 г
- бульон овощной - 50 мл
- зелень любая - 50 г
- сыр белых сортов (моцарелла, брынза, фета..) - 50 г
Способ приготовления:
Тщательно взбейте яйцо и, продолжая взбивать, медленно добавьте в него воду, молоко, муку и соль. Доведите смесь до однородной консистенции. Влейте масло и снова перемешайте. Жарьте блины на сковороде без использования масла.
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