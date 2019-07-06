Часто, коли проходжу повз довгих полиць з молочними продуктами в супермаркеті, бачу яка різноманітність йогуртів з всілякими добавками. Це йогурти з фруктовими сиропами, шматочками фруктів, з шоколадними кульками і ... ще маса інших сумнівних "здорових" продуктів в красивих упаковках.
Завжди задаюся питанням - хто це все купує? Адже скільки вже розказано про те, що там багато і цукру, і крохмалю в низько жирних йогуртах, і барвників, і стабілізаторів смаку та багато чого іншого, про що навіть не підозрюєш. Хіба можна подібні продукти вважати здоровим харчуванням?
І, тим не менш, підходячи до кас, можна бачити практично у кожного другого покупця цю вельми сумнівну їжу.
Можна скільки завгодно розповідати на цю тему, пояснювати, але лінь людська бере верх над усіма вагомими доказами. Особливо шкода дітей, у яких це звична їжа практично з народження. І завжди мами пояснюють це тим, що іншого діти їсти не хочуть. А ще часто чую таке - поки дитина була маленька, я робила йогурти сама, а потім облишила, часу немає, ну і так далі. У мене питання – навіщо приносити шкоду організму і потім ходити по лікарях?
Думати, що ця їжа, як частина щоденного раціону ( "адже молочні продукти потрібно їсти, це ж кальцій") додасть дитині здоров'я, зміцнить кістки і зуби, а дорослому не зіпсує фігуру, просто не можна.
Тому рекомендую купити молоко, закваску і зробити домашній йогурт. Або купити в магазині хороший натуральний йогурт, в якому є тільки два компоненти - молоко і живі бактеріальні культури. Додати туди свіжі ягоди, тим більше що сезон, і краплю меду. А можна взяти ще горішки або насіння до смаку.
Так ви отримаєте корисні бактерії, вітаміни з мінералами, білок з жирами, і головне - дозовану кількість простих вуглеводів.
Здоров'я всім!
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.