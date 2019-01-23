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/Новости здоровья

Вместе нельзя! Супрун назвала фрукты, опасные в сочетании с лекарствами

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Около 85 лекарственных препаратов нельзя сочетать с популярными цитрусовыми – грейпфрутом, помело, лаймом и горькими апельсинами.

Об этом предупредила в Facebook и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Виной всему – состав фруктов.

"Вещества, содержащиеся в грейпфрутах и ​​им подобных, содержат соединения, которые ограничивают действие лекарств в организме. Препараты почти беспрепятственно попадают в кровь и их концентрация становится слишком велика – словно приняли не одну таблетку, а три или даже семь", – предостерегла она.

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Грейпфрут

Грейпфрут

gastronom.ru

Группу риска, по словам Супрун, представляют препараты для снижения холестерина, для регуляции давления, регуляции ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянты, обезболивающие, и лекарства для преодоления эректильной дисфункции.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

Корреспондент

"Известно, по меньшей мере, 85 препаратов, на чью фармакокинетику влияют грейпфруты и их родственники. Всех их объединяет пероральный прием, низкая биодоступность и обезвреживания цитохрома именно CYP3A4. Эту информацию можно узнать в инструкции к своим лекарств, раздел Фармакокинетика", – посоветовала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун призвала отказаться от ''черной'' еды.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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