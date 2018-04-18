"Устаревшая процедура": Супрун развенчала очередной миф о медицине

Электрофорез - устаревшая процедура, которая является лишь вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.

Такое заявление сделала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook. "Электрофорез - тот случай, когда хорошо известное, хотя и малопонятное название, не говорит об эффективности в функциональный реабилитации", - заявила она.

Она отметила, что человек, который проходит реабилитацию после болезни, травмы или операции, нуждается в восстановлении привычных навыков и функций организма, таких, как ходьба, самообслуживание и прочие повседневные вещи.

"И, если говорить о современных подходах к реабилитации, эти навыки невозможно восстановить без функциональной тренировки, особенно движения. Необходимо, чтобы пациент ходил, вставал, приседал, наклонялся ли подтягивался - делал все, что он стремится восстановить и усовершенствовать до максимально возможного уровня", - написала Супрун.

Однако вместо этого, подчеркнула Супрун, "во многих украинских заведениях предлагают электрофорез".

"С помощью постоянного электрического тока оно (Приспособление, с помощью которого проводится процедура электрофореза. - Ред.) вводит в организм пациента ионы лекарственных веществ. Никакого движения, лишь пребывание определенное время под аппаратом. Это может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются", - пояснила Супрун.

"Аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Для максимального восстановления доступных функций организма, пациенту требуется участие команды функциональных специалистов, в частности физических терапевтов и эрготерапевтов, которые будут обеспечивать функциональное восстановление", - сказала она.

Супрун добавила, что целью изменений, которые Минздрав внедряет в системе реабилитации, является подготовка специалистов с функционального восстановления и их максимальное привлечение к работе с пациентами.

Ранее "Обозреватель" писал о топ-5 мифах, развенчанных Супрун.