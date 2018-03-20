Супрун развенчала миф о еще одном популярном в Украине медсредстве

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что популярный в Украине антисептик "Мирамистин" не имеет должным образом проведенных клинических испытаний и его необходимо использовать с осторожностью.

"Будьте осмотрительными в выборе средства и при серьезных травмах обязательно консультируйтесь с врачом", - указала она на своей странице в Facebook.

При этом она дала совет, как лучше обрабатывать свежую рану.

"Учитывайте, что перед тем как обрабатывать рану ее необходимо промыть под проточной водой. Затем нанесите средство, обеззараживает и наложите стерильную повязку или пластырь", - написала Супрун.

Кроме того, и.о. министра перечислила медсредства, которыми можно заменить "бесполезную" перекись. Это йодовместительные препараты.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Супрун шокировала украинцев заявлением о том, что перекись водорода является лишь средством механического очищения ран и на самом деле не помогает им быстро заживать.