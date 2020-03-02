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Супрун рассказала, как дезинфицировать руки в условиях коронавируса

1.6т
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С распространением в мире коронавируса COVID-19 в Украине обострился вопрос важности очистки рук. Но чтобы продезинфицировать ладони, недостаточно просто протереть их антисептиком.

В этом убеждает бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она поделилась важными советами относительно того, какое из популярных средств лучше выбрать и защитит ли оно от вирусов.

"Антисептик – незаменимое средство, когда нужно очистить руки, а воды и мыла поблизости нет. Впрочем, очень важно пользоваться им правильно. Да-да, просто потереть ладони 3 секунды не помогает", – написала врач.

Супрун рассказала, какой антисептик обрабатывает руки лучше и защищает от вирусов

Супрун рассказала, какой антисептик обрабатывает руки лучше и защищает от вирусов

По словам Супрун, антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук. И для этого следует использовать 3 миллилитра раствора. Обрабатывать же ладони нужно не менее 30 секунд.

Врач подчеркнула, что лучше выбирать антисептик, который содержит от 60-80% спирта или 2% хлоргексидина. Такие средства могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но при этом они не являются панацеей от всех видов микробов. Чтобы избавиться от некоторых из них, утверждает Супрун, все же эффективнее использовать мыло и воду.

Среди других рекомендаций по использованию антисептических средств она отметила такие:

  • Много грязи собирается под ногтями, поэтому особое внимание уделите их очистке.

  • В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать подсушивания и образования трещин кожи.

  • Держите антисептик подальше от маленьких детей. Эти симпатичные баночки очень привлекают малышей, но спирт, содержащийся в этом средстве, очень токсичен.

"Подходите к очистке рук осознанно", – призвала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оптовики повысили цены на медицинские маски от 2 до 8 раз – если раньше одна упаковка на 50 штук стоила 50 гривен, то сейчас за это же количество необходимо заплатить до 1000 гривен.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Здоровье Советы врачей Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
вирус
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