Супрун раскрыла опасность смартфонов

Люди, которые проводят много времени со своими смартфонами, имеют повышенный риск к заболеваниям шеи и спины, онемению пальцев и боли в глазах.

Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун, отметив, что причина многих неприятных симптомов часто "находится прямо в руках" больных.

Одна из наиболее распространенных "смартфонных" проблем - боли в спине и шее.

"Когда мы смотрим на экран смартфона или увлеченно набираем текст, то даже не замечаем, насколько неестественно низко мы опускаем голову. Эта поза уже получила свое название среди ученых как text neck, что обозначает слишком близкое положение шеи к грудной клетке", - написала Супрун.

"Наша голова в нейтральном положении весит около 4-5 кг. Под наклоном в 15 градусов ее вес создает напряжение для шеи в 12 кг, 60 градусов - 27 кг. Представьте, какую нагрузку постоянно получают ваши спина и шея, если вы надолго задерживаетесь в статическом положении в руках с телефоном", - пояснила она.

Супрун подчеркнула, что в зоне риска находятся руки и глаза активных пользователей смартфонов. В частности, от неестественного напряжения могут возникать проблемы с пальцами и запястьем, а длительное чтение с экрана гаджета с близкого расстояния провоцирует сухость глаз.

Также глава Минздрава опубликовала несколько советов для пользователей гаджетов, которые помогут уберечь здоровье:

"держите телефон на уровне груди, подбородка или глаз, чтобы минимизировать наклон шеи и поддерживать оптимальное положение спины;

старайтесь менять пальцы, которыми печатаете текст или листаете ленту новостей;

не разговаривайте по телефону, держа его между ухом и плечом;

ограничьте пользование телефоном 20-минутными сеансами, между которыми делайте короткие перерывы, чтобы отвлечься и сделать небольшую зарядку;

делайте упражнения для глаз, чтобы избежать перенапряжения и пересыхания сетчатки".

Как писал MEDOBOZ, ранее и.о. главы министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мясо опасно для здоровья.