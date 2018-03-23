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Супрун предложила отменить обязательное для всех украинцев обследование

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Супрун предложила отменить обязательное для всех украинцев обследование

И.о. здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила отказаться от проведения массовых флюорографических обследований в Украине.

По ее словам, это устаревшие советские методы, которые не эффективны. Соответствующее заявление глава Минздрава сделала на своей странице в Facеbook.

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"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", - объяснила она.

Заменить это обследование Супрун предложила анкетированием.

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"В цивилизованных странах это выглядит так. На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2:00 и пациент сможет начать лечиться", - подчеркнул она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Супрун шокировала украинцев заявлением о том, что перекись водорода является лишь средством механического очищения ран и на самом деле не помогает им быстро заживать.

Читайте все новости по теме "Медицинские нововведения в Украине" на Обозревателе.

Темы
Медицинские нововведения в УкраинеМедицинская реформамедреформа
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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