Супрун предложила отменить обязательное для всех украинцев обследование

И.о. здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила отказаться от проведения массовых флюорографических обследований в Украине.

По ее словам, это устаревшие советские методы, которые не эффективны. Соответствующее заявление глава Минздрава сделала на своей странице в Facеbook.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", - объяснила она.

Заменить это обследование Супрун предложила анкетированием.

"В цивилизованных странах это выглядит так. На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит потребность - он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за 2:00 и пациент сможет начать лечиться", - подчеркнул она.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Супрун шокировала украинцев заявлением о том, что перекись водорода является лишь средством механического очищения ран и на самом деле не помогает им быстро заживать.