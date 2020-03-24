Стопроцентной смертности среди пожилых людей от коронавируса не может быть, так как в других странах этот показатель был небольшим.

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В интервью "Украинской правде" бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что этот показатель в Китае составлял всего 5% от тех, кто заболел, в Италии – 8%, а в Корее – менее 1%. Таким образом она ответила на заявление главы Минздрава Ильи Емца о том, что "все пенсионеры умрут".

Ульяна Супрун pravda.com.ua

"По поводу заявления министра. Смертность пожилых людей не может быть 100%. В Китае было 5% от тех, кто заболел. В Италии – 8%. В Корее – менее 1%. Министр тогда неправильно высказался", – отметила она.

При этом Супрун отметила, что у пожилых людей с хроническими заболеваниями действительно риск умереть от любой пневмонии (вирусной, бактериальной или от гриппа) всегда выше, чем у молодых, потому что им сложнее выздороветь.

Экс-министр также отметила, что в Украине в группе риска люди от 60 лет, а от 70 этот риск еще выше. "Также это люди любого возраста с хроническими заболеваниями. Речь идет о сердечно-сосудистых болезнях, диабете второго типа, проблемах с почками, печенью", – отметила Супрун.

Она добавила, что шанс заразиться дома намного выше, чем на улице.

"Наука и опыт других стран показывает, что чаще всего вирус подхватывают не на улице, а дома от инфицированных членов семьи. То есть, большинство людей заболели от близких, с которыми делили общее пространство долгое время", – пояснила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Илья Емец заявил, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Позднее он извинился за свои слова.

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