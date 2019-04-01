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/Новости здоровья

Супрун посоветовала украинцам "выпить и успокоиться" из-за выборов президента

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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что "пить с друзьями бывает действительно полезно" для здоровья, отметив, что, ожидая результатов голосования на президентских выборах, "не будет лишним расслабиться и успокоиться".

Соответствующий пост появился на странице Супрун в Facebook. "Но при этом важно, что именно пить", – уточнила министр.

Как отметила она, действие алкоголя на организм можно сравнить с эффектом плацебо. Так, кроме сильного тормозного эффекта выпивки, на человека влияет и само общение.

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Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

city.sumy.ua

"От шуток с друзьями выделяется серотонин, от ожидания встречи в баре и приятной атмосферы расслабления – дофамин", – пояснила Супрун.

Она также посоветовала украинцам пить чаи, в том числе травяные: из гибискуса, вербены, ромашки, мелиссы, зверобоя, имбиря, а также белый и зеленый чай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, как избежать появления свободных радикалов в человеческом организме, намекнув на их схожесть с членами РП.

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Тема
Здоровье
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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