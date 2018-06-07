Супрун обнародовала стенограмму выступления Линчевского

Министерство здравоохранения Украины получило официальную стенограмму заседания Счетной палаты со скандальным выступлением заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского.

Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая обнародовала расшифровку отдельных фрагментов ответов своего зама, которые, по ее словам, ярко свидетельствуют о "масштабах манипуляций с отчетом и выступлением Александра".

"Вчера (6 июня – ред.) вечером наконец-то получили официальную стенограмму заседания Счетной палаты от 15 мая 2018 года", – написала она.

Чиновница отметила, что Минздрав свой запрос на получение стенограммы прислал Счетной палате еще в день заседания.

"Гораздо раньше доступ к стенограмме Счетная выборочно предоставила другим людям, и все это время они распространяли отдельными, вырванными из контекста кусками", – заявил она.

Супрун также указала на то, что председатель Счетной палаты Валерий Пацкан до сих пор не дал ответа, "почему он распространял информацию о 200 миллионах неиспользованных средств в программе".

"На сайте Счетной палаты тоже была новость с этой ложью, но после нашего сообщения вчера подтерли один нолик, чтобы получилось не 200 миллионов, а 20. Теперь почти совпадает с суммой, которая есть в отчете", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL 2 июня Линчевский заявил, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут". Позже чиновник извинился за то, что скандал обидел близких тяжелобольных людей и их самих, однако уточнил, что его слова о нецелесообразности лечения якобы были вырваны из контекста.

7 июня дисциплинарная комиссия поручила экспертным учреждениям выяснить, содержат ли высказывания Линчевского признаки оскорбления и унижения достоинства.